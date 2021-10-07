NEQSOL Holding может инвестировать в отрасль стройматериалов и цемента в Украине

Международная группа NEQSOL Holding изучает возможность инвестирования в отрасль строительных материалов и цемента в Украине, сообщил директор "NEQSOL Украина" Владимир Лавренчук.

"NEQSOL Holding уже инвестировала в Украине в крупные проекты, сейчас рассматривает возможность инвестирования в отрасль строительных материалов и цемента", - сказал Лавренчук в ходе Киевского международного экономического форума в четверг.

NEQSOL Holding имеет более чем 25-летний опыт работы в разных отраслях и странах. Его деятельность охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли.

Отдел информации