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Бизнес и законодательство 07.10.2021 12:59

NEQSOL Holding может инвестировать в отрасль стройматериалов и цемента в Украине

Международная группа NEQSOL Holding изучает возможность инвестирования в отрасль строительных материалов и цемента в Украине, сообщил директор "NEQSOL Украина" Владимир Лавренчук.

"NEQSOL Holding уже инвестировала в Украине в крупные проекты, сейчас рассматривает возможность инвестирования в отрасль строительных материалов и цемента", - сказал Лавренчук в ходе Киевского международного экономического форума в четверг.

NEQSOL Holding имеет более чем 25-летний опыт работы в разных отраслях и странах. Его деятельность охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли.

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Тэги: УКРАИНА, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, NEQSOL, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]