Асадов выразил соболезнования премьеру Грузии в связи с трагедией в Батуми

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов выразил соболезнования премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили в связи с трагедией в Батуми, в результате которой погибли восемь человек, говорится в сообщении Кабмина.

Асадов также выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

Подъезд 5-этажного жилого дома 1980-х годов постройки полностью обрушился в Батуми утром 8 октября. В этой части дома было 15 квартир.

По последней информации, жертвами обрушения стали восемь человек.

Поисково-спасательная операция, в которой задействованы около 300 человек, уже более суток продолжается в интенсивном режиме. Спасатели продолжают поиски еще одного человека, предположительно, мужчины, который может находиться под обломками дома.

11 октября объявлено в Грузии Днем траура.

А.Салаева