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09.10.2021 16:49

Президент Азербайджана посетил Ходжавендский район

9 октября президент Ильхам Алиев посетил поселок Гадрут и село Туг Ходжавендского района Азербайджана, передает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В рамках поездки в поселок Гадрут президент заложил фундамент новой мечети и новой 35-киловольтной подстанции "Гадрут", ознакомился с работами по строительству автодорог Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли, Туг-Гадрут и Физули-Гадрут.

Глава государства встретился с представителями общественностиХоджавендского района и вместе с ними отправился в село Туг.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]