Президент Азербайджана посетил Ходжавендский район

9 октября президент Ильхам Алиев посетил поселок Гадрут и село Туг Ходжавендского района Азербайджана, передает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В рамках поездки в поселок Гадрут президент заложил фундамент новой мечети и новой 35-киловольтной подстанции "Гадрут", ознакомился с работами по строительству автодорог Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли, Туг-Гадрут и Физули-Гадрут.

Глава государства встретился с представителями общественностиХоджавендского района и вместе с ними отправился в село Туг.

А.Салаева