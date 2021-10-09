Алиев выразил соболезнования Зурабишвили в связи с трагедией в Батуми

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Грузии Саломе Зурабишвили в связи с трагедией в городе Батуми.
"Уважаемая госпожа президент, я крайне опечален известием о гибели и ранении людей в результате обрушения жилого здания в городе Батуми. В связи с этой трагедией лично от себя и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Грузии, желаю выздоровления раненым", - говорится в письме Алиева, опубликованном на официальном сайте главы государства.
А.Салаева
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