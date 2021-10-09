Алиев выразил соболезнования Зурабишвили в связи с трагедией в Батуми

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Грузии Саломе Зурабишвили в связи с трагедией в городе Батуми.

"Уважаемая госпожа президент, я крайне опечален известием о гибели и ранении людей в результате обрушения жилого здания в городе Батуми. В связи с этой трагедией лично от себя и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Грузии, желаю выздоровления раненым", - говорится в письме Алиева, опубликованном на официальном сайте главы государства.

А.Салаева