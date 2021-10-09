Четверо азербайджанских детей, находившихся в детдоме в Турции, репатриированы на родину – МИД

9 октября четверо детей – граждан Азербайджана, находившихся в детском доме Искендерун в провинции Хатай на юге Турции, были репатриированы на родину, говорится в сообщении МИД Азербайджана.
"Дети были доставлены в страну в результате поэтапных мер, принятых правительством Азербайджанской Республики", - отмечается в сообщении.
В первую очередь были определены местонахождение, личности и гражданство Азербайджана репатриируемых детей. Затем в Турцию были отправлены представители соответствующих госструктур Ирака и Сирии, которые входят в рабочую группу по репатриации граждан Азербайджана. Они провели предварительное медико-психологическое обследование детей и оказали им необходимую помощь. После этого посольство Азербайджана в Турции предоставило детям "Сертификаты на возвращение в Азербайджанскую Республику" и авиабилеты. Дети вернулись на родину рейсом Анкара-Баку в сопровождении азербайджанской делегации.
"Правительство Азербайджанской Республики намерено принять все необходимые меры для реинтеграции и реабилитации данных лиц", - говорится в сообщении.
В процессе репатриации осуществлялись совместные и согласованные действия соответствующих государственных органов Азербайджана.
"Особо следует отметить помощь, оказываемую Турецкой Республикой в реализации этого процесса", - подчеркивают в ведомстве.
"Правительство Азербайджанской Республики будет продолжать принимать необходимые меры для защиты прав и свобод своих граждан в соответствии с национальным законодательством и международными соглашениями, участником которых является наша страна", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.
А.Салаева
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