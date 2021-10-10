Президент Алиев поручил доработать генплан поселка Гадрут в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поручил доработать проект генплана поселка Гадрут Ходжавендского района (Карабахский регион страны).
«Мне был представлен генеральный план Гадрута, его первоначальный вариант. У меня было много возражений, поэтому я не принес этот план сегодня. Над ним еще нужно работать. Но я считаю, что в течение месяца наши архитекторы, строители поработают над новым планом, он будет представлен, и мы его утвердим", - сказал Алиев в ходе встречи с представителями общественности Ходжавендского района.
Глава государства отметил, что работы по восстановлению Гадрута уже начались.
«Заложен фундамент автомобильной дороги. Будут проложены четырехполосные автодороги Гадрут-Джабраил и Гадрут-Физули, построена подстанция "Гадрут", ее фундамент заложен (9 октября - ИФ), дан старт и строительству в Гадруте мечети. Я заложил фундамент мечети, и считаю, что это историческое событие. Потому что в советское время большинство жителей Гадрута были армянами. Они, конечно, не разрешили бы построить здесь мечеть, и мы знаем, что в целом в советское время – в эпоху атеизма – строительство мечети было невозможно», - добавил Алиев.
А.Салаева
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