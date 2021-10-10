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Карабах 10.10.2021 13:44

Освобождение азербайджанскими военными Гадрута нанесло Армении очень сильный психологический удар - Алиев

Освобождение азербайджанскими военными поселка Гадрута нанесло Армении очень сильный морально-психологический удар, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Во время войны (осенью 2020 года – ИФ) мы столько лжи услышали от официальных органов Армении. От их Министерства обороны – наверное, им надо переименовать его в министерство лжи, - поступало столько лживой, абсурдной информации, что и мы, и международные эксперты просто поражались. В связи с Гадрутом эта ложь достигла пиковой точки, потому что освобождение Гадрута вызвало у Армении огромное морально-психологическое потрясение», - сказал Алиев на встрече с общественностью Ходжавендского района.

Во-первых, потому, что они считали, что Азербайджанская армия никогда не сможет освободить Гадрут. Во-вторых, потому, что Гадрут являлся административным центром Гадрутского района бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, районным центром.

«Освобождение от оккупации населенных пунктов, расположенных на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, показало Армении, что мы не остановимся до тех пор, пока Армения не обязуется вывести войска с наших земель. И мы не остановились. После того, как Армения была готова подписать акт о капитуляции, после того, как нам поступила информация об этом, мы сказали: да, останавливаемся, и остановились, остальные районы вернули политическим путем», - отметил он.

По его словам, армянская пропаганда и во время оккупации (азербайджанских территорий – ИФ), и во время войны, и в поствоенный период была построена на лжи. Фальшивы и их история, и прошлое, и государственность, и мифология. Просто мировое армянство создало в странах проживания такое ложное мнение, что якобы население Армении веками проживало здесь. Армяне были переселены в Гадрут из Ирана в XIX веке. Это знают все. До того времени армяне здесь не жили. Они фальсифицировали историю, а сегодня фальсифицируют нынешние реалии», - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что согласно административно-территориальному делению Азербайджана, поселок Гадрут является составной частью Ходжавендского района, и в свое время Гадрутский и Мартунинский районы, относившиеся к бывшей НКАО, были объединены в Ходжавендский район. «Должен также сказать, что примерно 55-60 процентов бывшего Мартунинского района освобождено от оккупантов, и граждане Азербайджана вернутся и в эти регионы», - сказал президент Алиев.

А.Салаева

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Тэги: АЛИЕВ, ГАДРУТ, ЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]