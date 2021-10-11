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Внешняя политика 11.10.2021 14:18

Алиев предложил странам Движения неприсоединения усилить институционализацию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил странам-членам Движения неприсоединения поддержать предложение ООН о создании панели высоко уровня по глобальному восстановлению после COVID-19.

«Мы предложили провести встречу на высоком уровне стран-участниц Движения неприсоединения, чтобы обменяться мнениями и сформировать позицию организации на период после COVID-19. Было бы целесообразно поддержать предложение ООН о создании панели высоко уровня по глобальному восстановлению после COVID-19», - сказал Алиев в видеообращении в понедельник на форуме высокого уровня, посвященного 60-летию Движения неприсоединения, который проходит в Белграде.

Азербайджанский лидер также предложил странам-участницам Движение перейти к созданию учредительных органов.

«Азербайджан предпринимает шаги по развитию сотрудничества между парламентами стран-участниц Движения неприсоединения. Неделю назад Азербайджан провел учредительное собрание молодежной сети Движения неприсоединения. Я предлагаю, чтобы государства-члены Движения неприсоединения уже задумались над идеей институционализации. Азербайджан в качестве председателя проведет консультации и изучит позицию стран-участниц организации по этому поводу», - подчеркнул Алиев.

Он также заверил, что Баку в качестве председателя Движения не пожалеет усилий для дальнейшего укрепления ее роли в решении глобальных проблем в международных отношениях, а также в сфере правосудия, международного права и защиты легитимных интересов стран-участниц организации.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ДВИЖЕНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]