Алиев предложил странам Движения неприсоединения усилить институционализацию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил странам-членам Движения неприсоединения поддержать предложение ООН о создании панели высоко уровня по глобальному восстановлению после COVID-19.
«Мы предложили провести встречу на высоком уровне стран-участниц Движения неприсоединения, чтобы обменяться мнениями и сформировать позицию организации на период после COVID-19. Было бы целесообразно поддержать предложение ООН о создании панели высоко уровня по глобальному восстановлению после COVID-19», - сказал Алиев в видеообращении в понедельник на форуме высокого уровня, посвященного 60-летию Движения неприсоединения, который проходит в Белграде.
Азербайджанский лидер также предложил странам-участницам Движение перейти к созданию учредительных органов.
«Азербайджан предпринимает шаги по развитию сотрудничества между парламентами стран-участниц Движения неприсоединения. Неделю назад Азербайджан провел учредительное собрание молодежной сети Движения неприсоединения. Я предлагаю, чтобы государства-члены Движения неприсоединения уже задумались над идеей институционализации. Азербайджан в качестве председателя проведет консультации и изучит позицию стран-участниц организации по этому поводу», - подчеркнул Алиев.
Он также заверил, что Баку в качестве председателя Движения не пожалеет усилий для дальнейшего укрепления ее роли в решении глобальных проблем в международных отношениях, а также в сфере правосудия, международного права и защиты легитимных интересов стран-участниц организации.
Х.Насирзаде
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