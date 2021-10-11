Азербайджан и БиГ обсудили ускорение процесса открытия посольств в Сараево и Баку

Глава МИД Азербайджана и член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик обсудили двусторонние отношения, в том числе ускорение процесса взаимного открытия посольств.
Встреча состоялась в Белграде на "полях" форума высокого уровня, посвященного 60-летию Движения неприсоединения, сообщает МИД Азербайджана.
Собеседники отметили, что ускорение процесса открытия посольств придаст импульс двусторонним отношениям.
«Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивает МИД.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 июня 2021 года подписал закон об открытии посольства страны в Боснии и Герцеговине (БиГ). Посольство будет открыто в Сараево.
Р.Ахмедов
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