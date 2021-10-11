Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9672 RUR   0.0237 GBR   2.3182 TRY   0.1897

Цена на нефть

08.10 $/bbl   WTI 79.35 +1.34% Brent 82.39 +0.54%

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 11.10.2021 23:06

Азербайджан и БиГ обсудили ускорение процесса открытия посольств в Сараево и Баку

Глава МИД Азербайджана и член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик обсудили двусторонние отношения, в том числе ускорение процесса взаимного открытия посольств.

Встреча состоялась в Белграде на "полях" форума высокого уровня, посвященного 60-летию Движения неприсоединения, сообщает МИД Азербайджана.

Собеседники отметили, что ускорение процесса открытия посольств придаст импульс двусторонним отношениям.

«Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивает МИД.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 июня 2021 года подписал закон об открытии посольства страны в Боснии и Герцеговине (БиГ). Посольство будет открыто в Сараево.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БОСНИЯ, МИД, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Сараево поддерживает справедливую позицию Баку по Карабаху – МИД Боснии Баку надеется на активное участие Боснии в энергетических проектах, инициированных Азербайджаном - Алиев Парламент Боснии и Герцеговины принял резолюцию с требованием освобождения оккупированных территорий Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]