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ТЭК 13.10.2021 10:55

Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в "Российской энергетической неделе"

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов отправился с визитом в Россию, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.

"Визит Шахбазова в Россию осуществляется по приглашению помощника президента РФ Антона Кобякова и вице-премьера правительства Александра Новака. В рамках визита глава Минэнерго Азербайджана примет участие в работе международного форума "Российская энергетическая неделя", который пройдет с 13 по 15 октября", - отмечает Минэнерго.

По информации ведомства, Шахбазов в рамках мероприятия примет участие в обсуждениях на тему "Будущее традиционной энергии: готов ли мир отказаться от углеводородов?".

Кроме того, в рамках "Российской энергетической недели" министр проведет ряд двусторонних встреч.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНЭНЕРГО, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]