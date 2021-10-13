Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов отправился с визитом в Россию, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.

"Визит Шахбазова в Россию осуществляется по приглашению помощника президента РФ Антона Кобякова и вице-премьера правительства Александра Новака. В рамках визита глава Минэнерго Азербайджана примет участие в работе международного форума "Российская энергетическая неделя", который пройдет с 13 по 15 октября", - отмечает Минэнерго.

По информации ведомства, Шахбазов в рамках мероприятия примет участие в обсуждениях на тему "Будущее традиционной энергии: готов ли мир отказаться от углеводородов?".

Кроме того, в рамках "Российской энергетической недели" министр проведет ряд двусторонних встреч.