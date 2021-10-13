Гафарова и Матвиенко обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия

13 октября спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, говорится в сообщении пресс-службы ММ.
Парламентская делегация Азербайджана находится с визитом в Санкт-Петербурге, где принимает участие в III Евразийском женском форуме.
В ходе встречи Матвиенко выразила удовлетворение развитием сотрудничества между Азербайджаном и Россией, отметив роль взаимодействия между законодательными органами двух стран.
В свою очередь, спикер ММ отметила, что такие мероприятия, как III Евразийский женский форум, предоставляют возможность обсудить гендерные вопросы, а также перспективы межпарламентского сотрудничества.
По ее словам, межпарламентское сотрудничество играет особую роль в развитии двусторонних связей.
"В этом смысле всяческих похвал заслуживает деятельность групп дружбы Милли Меджлиса и Федерального Собрания, а также двусторонняя межпарламентская комиссия", - сказала председатель ММ.
Гафарова также подчеркнула важность развития отношений между Азербайджаном и Россией в различных сферах на основе стратегического партнерства и отметила важность регулярных визитов на уровне глав государств.
В ходе встречи спикер ММ проинформировала российских коллег о работах по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. По ее словам, отныне на Южном Кавказе сложилась совершенно новая ситуация: конфликт остался в прошлом. Гафарова также подчеркнула, что в настоящее время армянская сторона прибегает к провокациям для того, чтобы помешать установлению мира и безопасности в регионе, в том числе отказывается выдать карты минных полей.
Кроме того, председатель парламента отметила важность открытия Зангезурского коридора, который послужит как восстановлению региональных коммуникаций, так и развитию региона, обеспечению мира и безопасности.
На встрече состоялся обмен мнениями по другимвопросам, представляющимвзаимный интерес.
А.Салаева
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