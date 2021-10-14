Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9637 RUR   0.0237 GBR   2.3145 TRY   0.1881

Цена на нефть

13.10 $/bbl   WTI 80.44 -0.20 Brent 83.18 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.10.2021 00:12

Украинский корабль спасают в Черном море

Корабль Военно-морских сил Украины получил повреждение в акватории Черного моря из-за ухудшения погодных условий, проводятся спасательные мероприятия, угрозы жизни личного состава нет, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

"В результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация, в результате которой получило повреждение судно национального флота. После оценки обстановки было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть", - сказано в сообщении на странице ВМС ВСУ в Facebookв среду вечером.

По информации военных, для проведения поисково-спасательных работ ВМС был развернут пункт управления поисково-спасательного обеспечения, налажено взаимодействие с казенным предприятием "Морская поисково-спасательная служба" Министерства инфраструктуры Украины, Государственной пограничной службой Украины, ГСЧС.

К операции привлечены корабли и катера в количестве 8 единиц и 4 единицы воздушных судов.

"Благодаря слаженным и уверенным действиям экипажа корабля аварийную ситуацию удалось стабилизировать. Угрозы жизни личного состава нет. Угрозы потери судна нет. Сейчас идет операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращения его в пункт постоянной дислокации", - подчеркнули в ВМС ВСУ.

Тип корабля и его название не уточняются.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]