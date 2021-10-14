Алжирская Sonatrach предлагает SOCAR сотрудничество, в т.ч. и на европейском рынке

Алжирская компания Sonatrach заинтересована в развитии сотрудничества с компанией SOCAR.

Президент компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев в четверг встретился с послом Алжира в Азербайджане Салимой Абдельхак, сообщает Госнефтекомпания.

«Дипломат в ходе встречи отметила, что Алжир является одним из самых опытных игроков в поставках энергоресурсов в Европу и имеет соответствующую экспортную инфраструктуру. Алжирский газ транспортируется на рынки по трубопроводам, а также в сжиженном (СПГ) виде. Абдельхак также заявила, что алжирская Sonatrach заинтересована в расширении связей с SOCAR, в изучении новых возможностей для сотрудничества, в том числе и на европейском рынке», - говорится информации.

Абдуллаев, в свою очередь, отметил, что сказал, что будет рад встрече с новым руководством Sonatrach. Он подчеркнул, что имеются широкие перспективы для развития сотрудничества по различным направлениям.

«Учитывая, что глобальная пандемия подходит к концу, было решено рассмотреть возможности сотрудничества между SOCAR и Sonatrach», - говорится в информации.

Н.Аббасова