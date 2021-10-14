На освобожденных территориях Азербайджана будет создана зона, свободная от болезней животных - Тахмазли

На освобожденных территориях Азербайджана будет создана зона, свободная от заразных болезней животных, заявил председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли.
«В настоящее время принимаются соответствующие меры для создания программного обеспечения для идентификации и регистрации животных и обеспечения эффективности тестирования, а также непрерывности последующих действий в течение периода тестирования. Совместно с Минсельхозом начата разработка нормативно-правовой базы и организационная работа в связи с созданием зон, свободных от болезней животных, на освобожденных территориях», - сказал Тахмазли в четверг на пресс-конференции, посвященной итогам 9 месяцев.
Он также отметил, что, применяя такую систему, будет возможно отслеживать всех животных.
«В системе будет отражена информация о болезнях всех животных, вакцинации, информация о том, к какому хозяйству они принадлежат, а обеспечение государственного контроля над болезнями животных увеличит экспорт животноводческой продукции», - подчеркнул Тахмазли.
Завотделом АПБ, главный государственный ветеринарный инспектор Галиб Абдулалиев агентству «Интерфакс-Азербайджан» пояснил, что в этих зонах будет создан специальный ветеринарный режим в соответствии с требованиями Всемирной организации здоровья животных (World Organisation for Animal Health). «Это позволит нам осуществлять из этой зоны экспорт продукции животного происхождения в любую точку мира», - подчеркнул он.
Х.Насирзаде
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