Первый контейнерный блок-поезд в рамках проекта «TURKUAZ» отправился из Турции в Восточный Зангезур

Первый контейнерный блок-поезд в рамках проекта «TURKUAZ» отправился из Турции в Восточно-Зангезурский экономический район Азербайджана, говорится в сообщении «ADY Container» (дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги»).
«Первый контейнерный блок –поезд в рамках проекта TURKUAZ по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс был отправлен из района Текирдаг (Стамбул) в Восточно-Зангезурский экономический район Азербайджана. Поезд состоит из 28 контейнера длиной по 40-футов каждый», - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что по прибытии в Азербайджан поезд будет доставлен на определенную станцию по железной дороге. Затем контейнеры будут загружены на грузовики и доставлены в Зангиланский и Губадлинский районы.
«Поезд гружен пшеницей для осеннего посева», - говорится в информации.
TURKUAZ – это новый логистический продукт, разработанный «ADY Container» совместно с партнёрами из Турции и Грузии. Проект направлен на увеличение объема грузоперевозок по железной дороге Баку–Тбилиси–Карс.
Н.Аббасова
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