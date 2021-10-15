Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9736 RUR   0.0238 GBR   2.327 TRY   0.1849

Цена на нефть

14.10 $/bbl   WTI 81.31 0.87 Brent 84.00 0.82

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 15.10.2021 22:37

СНБО Украины ввел санкции против 237 человек за организацию выборов в российскую Госдуму в Донбассе и в Крыму

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины применил санкции в отношении 237 новых физических лиц за организацию ими голосования на выборах в российскую Госдуму на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"У нас на сегодняшний день было принято решение в отношении тех людей, которые принимали непосредственное участие в обеспечении работы по выборам (в Госдуму - ИФ) на территории Крыма, на территории Донецкой и Луганской областей. Все эти люди... мы продолжает вводить все санкции (против них - ИФ). И сегодня были следующие люди, было 237 человек..., в отношении которых были применены санкции", - заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.

Как сообщалось, 17 сентября СНБО ввел санкции против 53-х членов избирательных комиссий и 33-х кандидатов в депутаты Госдумы.

Выборы в нижнюю палату российского парламента проходили с 17 по 19 сентября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, СНБО, РОССИЯ, ВЫБОРЫ, САНКЦИИ


Похожие новости


Киев возлагает на Париж и Берлин моральную ответственность за утрату Грузией и Украиной части своих территорий Президент Украины собирает СНБО из-за обострения в Донбассе Зеленский сменил состав СНБО Украины Военное положение в Украине предлагается ввести до 14:00 25 января 2019 - СНБО Порошенко опасается российского вмешательства в выборы, инициирует заседание СНБО на эту тему Порошенко запустил программу государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]