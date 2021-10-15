СНБО Украины ввел санкции против 237 человек за организацию выборов в российскую Госдуму в Донбассе и в Крыму

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины применил санкции в отношении 237 новых физических лиц за организацию ими голосования на выборах в российскую Госдуму на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"У нас на сегодняшний день было принято решение в отношении тех людей, которые принимали непосредственное участие в обеспечении работы по выборам (в Госдуму - ИФ) на территории Крыма, на территории Донецкой и Луганской областей. Все эти люди... мы продолжает вводить все санкции (против них - ИФ). И сегодня были следующие люди, было 237 человек..., в отношении которых были применены санкции", - заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.
Как сообщалось, 17 сентября СНБО ввел санкции против 53-х членов избирательных комиссий и 33-х кандидатов в депутаты Госдумы.
Выборы в нижнюю палату российского парламента проходили с 17 по 19 сентября.
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