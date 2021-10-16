Гаджиев: Оккупировав Суговушан, Армения лишила воды обширные территории

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса совершают поездку на освобожденные от оккупации территории, говорится в публикации помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмета Гаджиева в Twitter.

"По поручению президента Ильхама Алиева мы вместе с представителями дипломатического корпуса совершаем седьмую после 10 ноября 2020 года поездку на освобожденные территории. На этот раз наша цель - Суговушан и село Талыш", - говорится в публикации.

При этом Гаджиев отметил, что "оккупировав Суговушан, Армения лишила воды обширные территории".

А.Салаева