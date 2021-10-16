AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных рейсов, это послужит развитию туристического потенциала Карабаха

Аэропорт в Физули открыт для международных полетов, это послужит развитию туристического потенциала Карабаха, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

15 октября премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение о присвоении аэропорту в Физули статуса международного. Соответствующее решение было принято после завершения всех строительно-монтажных работ в воздушной гавани.

"Кроме того, аэропорту в Физули присвоен трехбуквенный код от Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), состоящий из букв латинского алфавита - FZL. Присвоенный индивидуальный код связан с названием города, в котором расположен аэропорт – Физули. Коды аэропортов IATA имеют большое значение для пассажирских перевозок, они используются авиакомпаниями, агентствами по продаже авиабилетов, международными системами бронирования билетов и т.д. Ранее аэропорту в Физули был присвоен и утвержден код Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) – UBBF", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе подчеркивают, что аэропорт в Физули построен в соответствии с самыми высокими международными стандартами и нормами, он может принимать любой тип самолетов.

Первый тестовый полет в Физули был совершен 5 сентября, здесь приземлился самый крупный пассажирский самолет AZAL - Airbus A340-500.

В аэропорту сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса длиной 3000 метров и шириной 60 метров, полностью оснащенная инструментальными системами посадки и навигации, светотехнической, первичной и вторичной радиолокационной системой для обеспечения безопасности полетов по всем требованиям ИКАО.

Площадь перрона составляет 60 тысяч кв. метров, он рассчитан на стоянку 8 воздушных судов.

Завершено строительство вышки Управления воздушным движением (УВД), оснащенной автоматизированными системами. Это позволит начать полеты в Физулинский аэропорт в соответствии со стандартами ICAO и IATA.

Также по поручению главы государства продолжается строительство международных аэропортов в Зангиланском и Лачинском районах.

Помимо аэропорта в Физули, на сегодняшний день в Азербайджане построены и действуют еще шесть международных аэропортов – в Баку (GYD), Гяндже (GNJ), Нахчыване (NAJ), Габале (GBB), Лянкяране (LLK) и Загатале (ZTU). Кроме перечисленных аэропортов в Азербайджане предоставляют авиационные услуги аэропорт в Евлахе и база вертолетной авиакомпании Helicopter Services (ZXT) в абшеронском поселке Забрат.

А.Салаева