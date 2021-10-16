Предложения о внесении изменений в проект госбюджета-22 по повышению зарплат и пенсий будут представлены в Кабмин в кратчайшие сроки - Минфин

Министерство финансов Азербайджана приступило к подготовке предложений по повышению заработных плат, пенсий, социальных пособий, стипендий и прочих социальных выплат в 2022 году, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Минфине.

16 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах в сфере защиты социального благосостояния населения". Согласно документу, Кабинету министров поручено подготовить и представить главе государства предложения для отражения в проекте госбюджета на 2022 год соответствующих мероприятий по повышению заработной платы, пенсий и социальных пособий, стипендий и других социальных выплат.

"Мы уже приступили к подготовке предложений для отражения в проекте госбюджета на 2022 год поручений, вытекающих из распоряжения главы государства. Работа ведется совместно с другими соответствующими госорганами. В связи с этим рассматриваются доходы и расходы госбюджета-22, вопросы, связанные с финансированием заработных плат, пенсий и социальных пособий, стипендий и других социальных выплат", - отметили в ведомстве.

В Минфине также сообщили, что предложения о внесении соответствующих изменений в проект госбюджета на будущий год будут представлены Кабинету министров в кратчайшие сроки.

А.Салаева