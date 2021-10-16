США в ближайшие полтора года планируют провести три испытания гиперзвуковых ракет наземного базирования

Американские военные планируют осуществить в предстоящие 18 месяцев три контрольных тестовых пуска разрабатываемых гиперзвуковых ракет наземного базирования перед постановкой их на вооружение в 2023 году, сообщил начальник управления Армии США по гиперзвуковым разработкам генерал-лейтенант Нил Тергуд.
"В 2022-мфинансовом году (начался 1 октября) будет три летных испытания и еще дополнительные испытания в 2023 году", - сказал он в интервью изданию Defense News по итогам конференции Ассоциации Армии США.
При этом он подчеркнул, что эти финальные летные испытания будут проводиться непосредственно боевыми частями, в которые они поступят, а не разработчиками. "Мы дали им технику, чтобы они могли уже сейчас тренироваться и быть готовыми получить реальные боекомплекты для стрельбы", - отметил генерал. По словам Тергуда, это позволит военным уже к постановке на вооружение систем быть подготовленными к их применению.
Согласно опубликованным на текущей неделе фотографиям Армии США, первые тягачи с прицепами, на которых установлены контейнеры для запуска гиперзвуковых ракет наземного базирования системы Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), получивших название Dark Eagle, доставлены на базу Льюис-Маккорд в штате Вашингтон.
Данных о наличии самих ракет в контейнерах нет. Между тем, по сообщению Армии США, на базу помимо тягачей Oshkosh M983A4 с трейлерами доставлены и "другие компоненты" комплексов, предназначение которых не раскрывается. Указывается лишь, что они позволят военнослужащим проводить полный цикл тренировок по работе с комплексами.
Планируется, что развертывание первой боеготовой американской батареи с гиперзвуковыми ракетами будет осуществлено в 2023 году.
По данным Пентагона, батарея наземного комплекса LRHW состоит из командно-штабной машины и четырех тяжелых транспортеров с двумя контейнерами на каждом с гиперзвуковыми ракетами. Радиус действия разрабатываемых для армии США гиперзвуковых ракет будет составлять более 2775 км. Скорость планирующего гиперзвукового блока достигает 17 Маха.
В ходе испытания 19 марта 2020 года американская гиперзвуковая ракета поразила цель с отклонением от нее всего на 15 см. Летное испытание было проведено на гавайском острове Кауаи. Планирующий блок пролетел на гиперзвуковой скорости до цели. Самое первое успешное летное испытание было проведено в октябре 2017 года.
Испытываемый гиперзвуковой блок (The Common-Hypersonic Glide Body или C-HGB) является универсальным для систем вооружений Армии и ВМС США. Он может маневрировать по высоте и курсу, что делает невозможным его перехват, утверждают в Пентагоне.
Разработка нового наземного комплекса гиперзвукового оружия в ядерном и неядерном оснащении осуществляется в рамках программы Operational Fires (OpFires) управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) и контракта с корпорацией Lockheed Martin.
Объединённая база Льюис-Маккорд - совместная база ВВС и армии США. На ней дислоцируется 1-й армейский корпус и 62-е транспортное авиакрыло ВВС. С базы пусковые установки могут оперативно перебрасываться в районы западной части Тихого океана с помощью военно-транспортной авиации.
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