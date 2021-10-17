Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9736 RUR   0.0238 GBR   2.327 TRY   0.1849

Цена на нефть

14.10 $/bbl   WTI 81.31 0.87 Brent 84.00 0.82

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 17.10.2021 13:10

Несколько районов обесточены на Сахалине из-за циклона

Энергоснабжение нарушено в нескольких районах Сахалина из-за сильного ветра и снега, сообщает региональный главк МЧС России.

"Произошло отключение электроснабжения в Александровск-Сахалинском, Охинском, Ногликском, и Углегорском районах. Ремонтные бригады "Сахалинэнерго" работают над устранением последствий циклона", - говорится в сообщении.

В Александровск-Сахалинский направлена оперативная группа главного управления МЧС России по Сахалинской области, на месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее сообщалось, что в Александровск-Сахалинскогм районе обесточены более десятка населенных пунктов. Порывы ветра, достигавшие 20 м/с, в Александровск-Сахалинском районе повредили кровли на нескольких зданиях, в том числе на школе и политехническом центре. Из-за падения кровли погибли два человека.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]