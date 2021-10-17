Несколько районов обесточены на Сахалине из-за циклона

Энергоснабжение нарушено в нескольких районах Сахалина из-за сильного ветра и снега, сообщает региональный главк МЧС России.

"Произошло отключение электроснабжения в Александровск-Сахалинском, Охинском, Ногликском, и Углегорском районах. Ремонтные бригады "Сахалинэнерго" работают над устранением последствий циклона", - говорится в сообщении.

В Александровск-Сахалинский направлена оперативная группа главного управления МЧС России по Сахалинской области, на месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее сообщалось, что в Александровск-Сахалинскогм районе обесточены более десятка населенных пунктов. Порывы ветра, достигавшие 20 м/с, в Александровск-Сахалинском районе повредили кровли на нескольких зданиях, в том числе на школе и политехническом центре. Из-за падения кровли погибли два человека.