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ТЭК 17.10.2021 14:46

Новак: Ввод "Северного потока 2" способен помочь стабилизации рынка

Ввод газопровода "Северный поток 2" может улучшить ситуацию на рынке Европы, допустил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Ввод новой инфраструктуры, в том числе и построенного "Северного потока 2", - это, безусловно, один из факторов, который может помочь в этой ситуации быстрее справиться", - заявил он журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре. В "Газпроме" говорили о намерении начать поставку газа по новой магистрали еще в 2021 году, оценив потенциальный объем поставок до конца года в 5,6 млрд куб. м.

В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.

Выступая на "Российской энергетической неделе" Новак отметил, что газопровод достроен и проходит пуско-наладку, идет заполнение трубы технологически необходимым количеством газа.

"Я считаю, что он в ближайшие дни будет готов, чтобы его запустить для работы. Компания Nord Stream 2 AG совместно с европейскими партнерами всю необходимую работу провела. В том числе и по сертификации этого газопровода - первой нитки. Дальше все зависит от немецкого регулятора, когда он даст соответствующее разрешение. И здесь это не зависит от нас - это зависит от европейцев, от регулятора и от того, как они быстро будут принимать решения. Коммерческие поставки могут начаться с момента получения разрешения немецкого регулятора и европейских регуляторов. Второй фактор, который должен быть, - это обеспечение необходимых заявок от потребителей, от компаний, которые являются покупателями газа", - добавил российский чиновник.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]