Ввод газопровода "Северный поток 2" может улучшить ситуацию на рынке Европы, допустил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Ввод новой инфраструктуры, в том числе и построенного "Северного потока 2", - это, безусловно, один из факторов, который может помочь в этой ситуации быстрее справиться", - заявил он журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".
Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре. В "Газпроме" говорили о намерении начать поставку газа по новой магистрали еще в 2021 году, оценив потенциальный объем поставок до конца года в 5,6 млрд куб. м.
В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.
Выступая на "Российской энергетической неделе" Новак отметил, что газопровод достроен и проходит пуско-наладку, идет заполнение трубы технологически необходимым количеством газа.
"Я считаю, что он в ближайшие дни будет готов, чтобы его запустить для работы. Компания Nord Stream 2 AG совместно с европейскими партнерами всю необходимую работу провела. В том числе и по сертификации этого газопровода - первой нитки. Дальше все зависит от немецкого регулятора, когда он даст соответствующее разрешение. И здесь это не зависит от нас - это зависит от европейцев, от регулятора и от того, как они быстро будут принимать решения. Коммерческие поставки могут начаться с момента получения разрешения немецкого регулятора и европейских регуляторов. Второй фактор, который должен быть, - это обеспечение необходимых заявок от потребителей, от компаний, которые являются покупателями газа", - добавил российский чиновник.
В Турции состоялась церемония выпуска азербайджанских военнослужащих, окончивших курс "Горный коммандос"
Спецпредставитель генсека НАТО совершит визит в Азербайджан
Ряд деятелей культуры Азербайджана удостоен почетных званий и наград
Песков уверен, что Путин ревакцинируется
В России новый антирекорд по числу заболевших COVID-19: за сутки заразились более 34,3 тыс. человек
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
Переговоры Путина с премьером Израиля намечены на предстоящую неделю
Путин терпеливо пытается донести до международного сообщества позицию России по чувствительным вопросам - Песков
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
NEQSOL Holding поддержит проект Университета ADA по восстановлению Газахской семинарии
Nar предоставляет персональные предложения для каждого абонента!
Банк Республика и Азербайджанский Государственный Экономический Университет подписали меморандум о сотрудничестве
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии