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ТЭК 17.10.2021 14:57

Песков: Западные политики пытаются демонизировать Россию из-за собственных ошибок в энергетической сфере

Западные политики не могут признать свои просчеты на рынке газа, поэтому демонизируют Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью программе "Москва Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, почему западные политики обвиняют Россию во взлёте цен на газ, Песков отметит, что это они "допустили ошибки".

"Они просчитались. Они надеялись на ветрогенерацию, а ветер кончился. Вот несколько месяцев не было ветра. Они надеялись на спотовый рынок, а спотовый рынок переехал туда, где дороже. И они же не могут себя признать (ошибившимися), они же политики, их тогда прогонят. И тогда лучше кого-то демонизировать. Кого лучше демонизировать? Огромного восточного медведя, то бишь нас с вами", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Говоря о заявлениях президента РФ об энергетических перспективах Европы, которые он сделал на пленарном заседании "Российской энергетической недели", Песков сказал, что Путин не раз выступал с пророческими заявлениями.

"Президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями, он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата. Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит", - сказал Песков.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]