Песков: Западные политики пытаются демонизировать Россию из-за собственных ошибок в энергетической сфере

Западные политики не могут признать свои просчеты на рынке газа, поэтому демонизируют Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В интервью программе "Москва Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, почему западные политики обвиняют Россию во взлёте цен на газ, Песков отметит, что это они "допустили ошибки".
"Они просчитались. Они надеялись на ветрогенерацию, а ветер кончился. Вот несколько месяцев не было ветра. Они надеялись на спотовый рынок, а спотовый рынок переехал туда, где дороже. И они же не могут себя признать (ошибившимися), они же политики, их тогда прогонят. И тогда лучше кого-то демонизировать. Кого лучше демонизировать? Огромного восточного медведя, то бишь нас с вами", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
Говоря о заявлениях президента РФ об энергетических перспективах Европы, которые он сделал на пленарном заседании "Российской энергетической недели", Песков сказал, что Путин не раз выступал с пророческими заявлениями.
"Президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями, он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата. Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит", - сказал Песков.
В Турции состоялась церемония выпуска азербайджанских военнослужащих, окончивших курс "Горный коммандос"
Спецпредставитель генсека НАТО совершит визит в Азербайджан
Ряд деятелей культуры Азербайджана удостоен почетных званий и наград
Песков уверен, что Путин ревакцинируется
В России новый антирекорд по числу заболевших COVID-19: за сутки заразились более 34,3 тыс. человек
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
Переговоры Путина с премьером Израиля намечены на предстоящую неделю
Путин терпеливо пытается донести до международного сообщества позицию России по чувствительным вопросам - Песков
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
NEQSOL Holding поддержит проект Университета ADA по восстановлению Газахской семинарии
Nar предоставляет персональные предложения для каждого абонента!
Банк Республика и Азербайджанский Государственный Экономический Университет подписали меморандум о сотрудничестве
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии