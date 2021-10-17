Путин терпеливо пытается донести до международного сообщества позицию России по чувствительным вопросам - Песков

Россия приглашает модераторов из США для проведения панельных дискуссий различных форумов для того, чтобы хотя бы с сотого раза донести свою позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"NBC и его подразделение - это крупнейшее экономическое телевидение в мире. И задача таких форумов ведь - рассказать о нас им, презентовать нас им. И действительно, повторять, к сожалению, нужно по 100 раз. И Путин это очень терпеливо делает, делал он это и сегодня", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).
Так он ответил на вопрос, почему для модерирования панельных дискуссий подобных той, что была на Российской энергетической неделе, постоянно приглашаются американские журналисты.
"С первого раза зачастую не доходит. Но вот это терпение - это залог того, что рано или поздно все-таки мы о себе расскажем, и тем более по таким чувствительным вопросам, которые муссируются каждый день, и которые имеют принципиальное значение, нам удается таким образом доводить позицию", - добавил представитель Кремля.
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