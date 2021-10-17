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Регион 17.10.2021 17:00

Врач заявил об ухудшении состояния здоровья Саакашвили

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, 17-й день продолжающего в тюремной камере голодовку, ухудшается, заявил в воскресенье журналистам личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе.

"Состояние его здоровья ухудшается, что было вполне предсказуемо, однако Михаил Саакашвили не намерен прекращать голодовку, и морально он стоек", - сказал медик.

"Ему сложно передвигаться, сильная бледность на лице, но пока срочного медицинского вмешательства не требуется", - добавил врач.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в свой адрес - сфальсифицированными.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]