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17.10.2021 18:57

На проектирование и строительство Физулинского мемориального комплекса выделено 1,5 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мероприятиях, связанных с проектированием и строительством Физулинского мемориального комплекса, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, с целью проектирования и строительства комплекса (Физулинский музей оккупации и Мемориальный парк, Физулинский музей Победы, Физулинский памятник Победы и Площадь флага) из средств, предусмотренных в госбюджете на 2021 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий, Министерству культуры Азербайджана на первоначальном этапе выделяется 1,5 млн манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанном объеме, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]