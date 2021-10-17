На проектирование и строительство Физулинского мемориального комплекса выделено 1,5 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мероприятиях, связанных с проектированием и строительством Физулинского мемориального комплекса, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, с целью проектирования и строительства комплекса (Физулинский музей оккупации и Мемориальный парк, Физулинский музей Победы, Физулинский памятник Победы и Площадь флага) из средств, предусмотренных в госбюджете на 2021 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий, Министерству культуры Азербайджана на первоначальном этапе выделяется 1,5 млн манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанном объеме, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

А.Салаева