На проектирование и строительство Физулинского мемориального комплекса выделено 1,5 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мероприятиях, связанных с проектированием и строительством Физулинского мемориального комплекса, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.
Согласно документу, с целью проектирования и строительства комплекса (Физулинский музей оккупации и Мемориальный парк, Физулинский музей Победы, Физулинский памятник Победы и Площадь флага) из средств, предусмотренных в госбюджете на 2021 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий, Министерству культуры Азербайджана на первоначальном этапе выделяется 1,5 млн манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанном объеме, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.
А.Салаева
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