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Дальнее зарубежье 17.10.2021 20:10

Карзая и Абдуллы нет в списках приглашенных на московскую встречу по Афганистану - посольство РФ

Посольство России в Кабуле в воскресенье вечером опровергло сообщения о возможном участии экс-президента Афганистана Хамида Карзая и председателя Верховного совета по примирению в Афганистане Абдуллы Абдуллы в московской встрече по проблемам Афганистана.

"Информация об участии Хамида Карзая и Абдуллы Абдуллы во встрече в Москве не соответствует действительности. Оба не входят в список приглашенных", - сообщило посольство в Twitter.

В минувшую пятницу, 15 октября пресс-секретарь МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи сообщил, что делегацию талибов на московской встрече возглавит заместитель премьер-министра Абдул Салам Ханафи.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]