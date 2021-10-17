Карзая и Абдуллы нет в списках приглашенных на московскую встречу по Афганистану - посольство РФ

Посольство России в Кабуле в воскресенье вечером опровергло сообщения о возможном участии экс-президента Афганистана Хамида Карзая и председателя Верховного совета по примирению в Афганистане Абдуллы Абдуллы в московской встрече по проблемам Афганистана.

"Информация об участии Хамида Карзая и Абдуллы Абдуллы во встрече в Москве не соответствует действительности. Оба не входят в список приглашенных", - сообщило посольство в Twitter.

В минувшую пятницу, 15 октября пресс-секретарь МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи сообщил, что делегацию талибов на московской встрече возглавит заместитель премьер-министра Абдул Салам Ханафи.