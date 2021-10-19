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19.10.2021 19:41

Азербайджан и Хорватия обсудили перспективы расширения сотрудничества в экономической сфере

19 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных и европейских дел Хорватии Гордана Грлич-Радмана, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.

"На встрече было отмечено, что визит Грлич-Радмана в Азербайджан создает хорошие возможности для проведения обмена мнениями о перспективах двусторонних отношений. Было выражено удовлетворение развитием азербайджано-хорватских связей, а также подчеркнуто, что для расширения сотрудничества в экономической сфере есть хороший потенциал. Состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества в области туризма, обсуждены вопросы взаимодействия в энергетической отрасли, в том числе в области возобновляемой энергии", - отмечается в сообщении.

В ходе беседы было отмечено, что хорватские компании заинтересованы в участии в работе по восстановлению освобожденной от оккупации территории Азербайджана.

На встрече также были затронуты вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом. Было подчеркнуто, что Хорватия всегда поддерживает Азербайджан в данном вопросе.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]