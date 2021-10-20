Госбюджет Азербайджана в январе-сентябре исполнен с профицитом в 0,25% ВВП

Профицит госбюджета Азербайджана за январь-сентябрь 2021 года по оперативным данным составил 159,7 млн манатов или 0,25% ВВП за отчетный период, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Согласно оперативным данным Минфина, доходы госбюджета составили 17 млрд 871,6 млн манатов (спад по сравнению с показателем января-сентября прошлого года на 0,5%), расходы - 17 млрд 711,9 млн манатов (спад на 5%).
Номинальный объем ВВП Азербайджана за 9 месяцев составил 62 млрд 877,4 млн манатов.
Прогноз по доходам госбюджета на 2021 год составляет 25 млрд 427 млн манатов, расходам - 28 млрд 543 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2021 год прогнозируется на уровне 3 млрд 116 млн манатов или 4,1% ВВП.
Р.Ахмедов
Азербайджан закупил у Хорватии оборудование для очистки мин – Байрамов
Азербайджан при посредничестве России передал Армении пятерых военных - Минобороны РФ
Азербайджан и Хорватия обсудили перспективы расширения сотрудничества в экономической сфере
Более 100 человек погибли в Индии и Непале после оползней и наводнений
Около 13 человек погибли в Дамаске при взрыве автобуса
Рогозин назвал великолепным качество отснятых на МКС материалов фильма "Вызов"
ИВ Шеки направит 708 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
На встрече с делегацией талибов обсуждался вопрос о формировании инклюзивного правительства в Афганистане - Лавров
Лукашенко заявил, что готов вакцинироваться от коронавируса белорусской вакциной
Песков: встреча Путина с Байденом в этом году вполне реальна
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Посол Великобритании в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти
Yelo Bank провел акцию «Сдай кровь, подари жизнь».
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии