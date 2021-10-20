Госбюджет Азербайджана в январе-сентябре исполнен с профицитом в 0,25% ВВП

Профицит госбюджета Азербайджана за январь-сентябрь 2021 года по оперативным данным составил 159,7 млн манатов или 0,25% ВВП за отчетный период, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно оперативным данным Минфина, доходы госбюджета составили 17 млрд 871,6 млн манатов (спад по сравнению с показателем января-сентября прошлого года на 0,5%), расходы - 17 млрд 711,9 млн манатов (спад на 5%).

Номинальный объем ВВП Азербайджана за 9 месяцев составил 62 млрд 877,4 млн манатов.

Прогноз по доходам госбюджета на 2021 год составляет 25 млрд 427 млн манатов, расходам - 28 млрд 543 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2021 год прогнозируется на уровне 3 млрд 116 млн манатов или 4,1% ВВП.

Р.Ахмедов