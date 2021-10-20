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СНГ 20.10.2021 13:59

Песков: встреча Путина с Байденом в этом году вполне реальна

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в текущем году в том или ином формате вполне реальна, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В том или ином формате - вполне реальна", - сказал Песков.

О том, реальна ли такая встреча до конца текущего года, у Пескова спросили журналисты в ходе их общения с пресс-секретарем в среду.

Песков пообещал журналистам "своевременно проинформировать" их о такой встрече.

Он напомнил, что недавно помощник президента РФ Юрий Ушаков встречался с замгоссекретаря США Викторией Нуланд и в ходе той беседы "обсуждались различные варианты и были достигнуты определённые понимания".

"После того, как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем", - сказал Песков.

О том, что в рамках визита Нуланд прорабатываются дальнейшие контакты президентов РФ и США, ранее в рамках участия в мероприятиях "Российской энергетической недели" рассказал и сам Путин.

"Сейчас находится замгоссекретаря в Москве. Она со своими российскими коллегами обсуждает вопросы наших дальнейших контактов с президентом Байденом. Так что вполне конструктивные отношения сейчас с действующей администрацией", - сказал президент РФ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]