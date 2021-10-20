Песков: встреча Путина с Байденом в этом году вполне реальна

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в текущем году в том или ином формате вполне реальна, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"В том или ином формате - вполне реальна", - сказал Песков.
О том, реальна ли такая встреча до конца текущего года, у Пескова спросили журналисты в ходе их общения с пресс-секретарем в среду.
Песков пообещал журналистам "своевременно проинформировать" их о такой встрече.
Он напомнил, что недавно помощник президента РФ Юрий Ушаков встречался с замгоссекретаря США Викторией Нуланд и в ходе той беседы "обсуждались различные варианты и были достигнуты определённые понимания".
"После того, как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем", - сказал Песков.
О том, что в рамках визита Нуланд прорабатываются дальнейшие контакты президентов РФ и США, ранее в рамках участия в мероприятиях "Российской энергетической недели" рассказал и сам Путин.
"Сейчас находится замгоссекретаря в Москве. Она со своими российскими коллегами обсуждает вопросы наших дальнейших контактов с президентом Байденом. Так что вполне конструктивные отношения сейчас с действующей администрацией", - сказал президент РФ.
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