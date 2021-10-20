Лукашенко заявил, что готов вакцинироваться от коронавируса белорусской вакциной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов вакцинироваться от COVID-19, но белорусской вакциной, сообщает госагентство БелТа в среду.
"Мы договорились с Дмитрием Леонидовичем Пиневичем (министр здравоохранения Белоруссии - ИФ): как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним и влево, и вправо, и в ногу - куда угодно уколемся. Так что давайте вакцину - я готов, но нашу, свою белорусскую вакцину. Это искренне", - заявил Лукашенко во время посещения Минской областной клинической больницы.
Свою позицию он обосновал тем, что президент России Владимир Путин вакцинировался российским препаратом "Спутник V", а президент США Джо Байден - вакциной Pfizer.
"Нам абсолютно из практики понятно, что привитые люди меньше болеют, а если болеют, то катастрофы такой нет. Это факт, подтвержденный клинически", - отметил Лукашенко.
В середине сентября министр здравоохранения Пиневич сообщил, что белорусская вакцина от COVID-19 будет готова в 2023 году.
"Планируем, что наша вакцина будет готова в 2023 году - мы выдержим все критерии по безопасности, доступности и качеству", - сказал Пиневич на международной конференции в Минске.
"Через два года мы будем иметь собственную вакцину, которая позволит смотреть в будущее и бороться с пандемиями различного характера", - заявил министр.
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