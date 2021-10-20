Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9803 RUR   0.024 GBR   2.348 TRY   0.1828

Цена на нефть

19.10 $/bbl   WTI 82.96 0.52 Brent 85.08 0.75

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 20.10.2021 14:17

Лукашенко заявил, что готов вакцинироваться от коронавируса белорусской вакциной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов вакцинироваться от COVID-19, но белорусской вакциной, сообщает госагентство БелТа в среду.

"Мы договорились с Дмитрием Леонидовичем Пиневичем (министр здравоохранения Белоруссии - ИФ): как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним и влево, и вправо, и в ногу - куда угодно уколемся. Так что давайте вакцину - я готов, но нашу, свою белорусскую вакцину. Это искренне", - заявил Лукашенко во время посещения Минской областной клинической больницы.

Свою позицию он обосновал тем, что президент России Владимир Путин вакцинировался российским препаратом "Спутник V", а президент США Джо Байден - вакциной Pfizer.

"Нам абсолютно из практики понятно, что привитые люди меньше болеют, а если болеют, то катастрофы такой нет. Это факт, подтвержденный клинически", - отметил Лукашенко.

В середине сентября министр здравоохранения Пиневич сообщил, что белорусская вакцина от COVID-19 будет готова в 2023 году.

"Планируем, что наша вакцина будет готова в 2023 году - мы выдержим все критерии по безопасности, доступности и качеству", - сказал Пиневич на международной конференции в Минске.

"Через два года мы будем иметь собственную вакцину, которая позволит смотреть в будущее и бороться с пандемиями различного характера", - заявил министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]