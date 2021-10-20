Германия не планирует закрывать границу с Польшей, несмотря на наплыв мигрантов - глава МВД ФРГ

ФРГ не рассматривает вариант закрытия границы с Польшей, которая с августа сдерживает поток нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, стремящихся попасть в ЕС, сообщают европейские СМИ со ссылкой на заявление главы МВД Хорста Зеехофера.
"Никто не собирается закрывать границу", - заявил он журналистам.
При этом, по словам Зеехофера, несмотря на рост цифр, нынешняя ситуация в целом все равно не сравнима с той, что наблюдалась в период с 2014 по 2016 годы, когда Европа столкнулась с волной миграции из стран Ближнего Востока и севера Африки.
Ранее в среду сообщалось, что Зеехофер высказал мнение, что ключ к решению проблемы миграции через так называемый "белорусский маршрут" находится у России.
С августа в Германию через Белоруссию нелегально прибыли более 4,3 тыс. мигрантов, в ФРГ заявили, что это организованная система трафика.
Речь идет о мигрантах из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. За период с января по июль этого года через "белорусский маршрут" в страну прибыли 26 человек, в августе - 474 и в сентябре - 1 тыс. 914 человек. По состоянию на 11 октября за первые дни месяца через Белоруссию в Германию попали 1 тыс. 934 человека.
Нелегалы размещены в центрах в Бранденбурге, Саксонии и Мекленбурге-Передней Померании.
Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с самолетом Ryanair заявил в конце мая, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией.
Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.
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