CRONOS проведет капремонт здания мэрии Баку

ООО «Baki Sheher Esasli Tikinti ve Temir» («дочка» Исполнительной власти города) привлекло ЖСК "CRONOS" к проведению капитального ремонта и восстановительных работ в административном здании Исполнительной власти.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 788,771 тыс. манатов.

Э.Шафиев