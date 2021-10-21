Глеб Прозоров назначен заместителем генерального директора «Интерфакса»

Глеб Прозоров назначен заместителем генерального директора АО "Интерфакс".

До прихода в "Интерфакс" Прозоров занимал пост исполнительного директора "Форбс Россия". Ранее на протяжении многих лет являлся генеральным директором АО "Бизнес Ньюс Медиа", издающего газету "Ведомости".

В своей новой роли Прозоров будет курировать развитие новых цифровых проектов Группы "Интерфакс", реализуемых в рамках исследовательского центра "Интерфакс-Лаб", масштаб и сфера деятельности которого будут существенно расширены.

"Добившись лидирующих позиций в создании прикладных цифровых систем, помогающих российскому и зарубежному бизнесу решать важные задачи в области контроля рисков, и различных сфер комплаенс, "Интерфакс" постоянно наращивает свои компетенции и кадровый потенциал для реализации все более усложняющихся задач своего стратегического развития", - сказал глава Группы "Интерфакс" Михаил Комиссар, комментируя назначение.

"В последние два десятилетия мы полностью трансформировали свой бизнес, превратив ведущее информационное агентство в лидирующую в своем сегменте IT-компанию. Если 20-30 лет назад мы гордились тем, что все основные российские компании и банки, также как и интересующиеся Россией зарубежные бизнес-структуры, являлись подписчиками наших новостных продуктов, то сегодня мы стараемся добиться того, чтобы и свои задачи в области контроля деловых рисков они решали с помощью наших цифровых систем. Рассчитываем, что большой опыт и компетенции Глеба Прозорова помогут "Интерфаксу" достичь этих целей" - заявил Комиссар

"Я рад присоединиться к высококомпетентной и энергичной команде столь интересно развивающейся компании. Надеюсь, что смогу быть полезен в развитии новых направлений бизнеса "Интерфакса," - прокомментировал Прозоров свое назначение.

"Интерфакс-Лаб" был сформирован в рамках Группы для поиска и тестирования гипотез новых направлений развития, создания передовых цифровых технологий, разработки аналитических инструментов для IT-сервисов Группы. В частности, под эгидой "Интерфакс-Лаб" отрабатывались и продолжают совершенствоваться пилотные методики и технологии скорингов, машинного обучения, искусственного интеллекта. "Интерфакс-Лаб" сотрудничает с ведущими российскими университетами и исследовательскими центрами, его наработки широко используются в информационно-аналитических системах Группы "Интерфакс", таких как СПАРК, СКАН, Маркер, X-Compliance и др.