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Инфраструктура и тендеры 22.10.2021 15:24

ИВ Биласувара направит около 0,55 млн манатов на ремонт городских дорог

ИВ Биласуварского района привлекла ООО "AZLAHIY? INSAAT" для капитального ремонта дорог города Биласувар.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным сайта www.tender.gov.az, с обществом заключен соответствующий контракт.

Стоимость договора -549,014 тыс. манатов.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БИЛАСУВАР, КОНТРАКТ, РЕМОНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]