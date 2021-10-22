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Дальнее зарубежье 22.10.2021 17:18

Arianespace переносит запуск ракеты Ariane-5 со спутниками из-за технических неполадок

Французская аэрокосмическая компания Arianespace переносит запуск ракеты-носителя Ariane-5 с двумя спутниками из-за технических неполадок, сообщается в Twitter компании.

"В результате дополнительных проверок наземного технологического оборудования, полёт был перенесён. Проводится расследование с целью определить новую дату запуска. Ракета-носитель Ariane-5 и спутники SES-17 и SYRACUSE 4A находятся в стабильном и безопасном состоянии на стартовой площадке", - говорится в сообщении компании.

По плану компании, ракета-носитель должна была быть запущена 22 октября в 4:01 по мск с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Планируется, что Ariane-5 выведет на солнечно-синхронную орбиту французский военный спутник SYRACUSE-4A, который будет обеспечивать связь между командными пунктами во Франции и группировками войск, дислоцированных по всему миру. Помимо этого, аппарат оборудован камерами для отслеживания возможных атак.

Также на орбиту будет выведен спутник связи с высокой пропускной способностью SES-17, созданный люксембургский компанией SES S.A. Аппарат весом 6 тонн и сроком работы 15 лет будет предоставлять коммуникационное покрытие в 200 Ka-диапазоне в Северной и Южной Америках, а также над Атлантическим океаном для обеспечения связи между воздушными судами.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]