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Оборона 22.10.2021 18:13

Министр обороны Азербайджана посетил боевые позиции ВС Азербайджана в Кяльбаджарском и Лачинском районах

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил боевые позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачинском районах, сообщает оборонное ведомство.

«Гасанов, наблюдая за действиями противника из командно-наблюдательного пункта, дал дополнительные указания по организации и ведению боевого дежурства», - отмечается в сообщении.

Министру было доложено, что обеспечены все необходимые потребности личного состава в пунктах размещения модульного типа, состоящих из контейнеров и построенных на высоте до 3400 метров на государственной границе, в том числе на боевых позициях, расположенных на других участках Кяльбаджарского и Лачинского районов. На этих пунктах предусмотрены оружейные комнаты, столовые, кухни, продовольственные и вещевые склады, банно-санитарные узлы, а также казармы, оснащенные отопительными печами. В целях обеспечения местности бесперебойным электроснабжением установлены генераторы и солнечные панели.

Было отмечено, что созданы все необходимые условия для качественной организации и ведения боевого дежурства в ночное и дневное время. Позиции оснащены техническим оборудованием наблюдения.

Гаснов поставил перед командованием соответствующие задачи по улучшению социально-бытовых условий и дальнейшему повышению боеспособности личного состава.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ПОЗИЦИИ, ПОСЕЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]