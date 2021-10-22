Министр обороны Азербайджана посетил боевые позиции ВС Азербайджана в Кяльбаджарском и Лачинском районах

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил боевые позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачинском районах, сообщает оборонное ведомство.
«Гасанов, наблюдая за действиями противника из командно-наблюдательного пункта, дал дополнительные указания по организации и ведению боевого дежурства», - отмечается в сообщении.
Министру было доложено, что обеспечены все необходимые потребности личного состава в пунктах размещения модульного типа, состоящих из контейнеров и построенных на высоте до 3400 метров на государственной границе, в том числе на боевых позициях, расположенных на других участках Кяльбаджарского и Лачинского районов. На этих пунктах предусмотрены оружейные комнаты, столовые, кухни, продовольственные и вещевые склады, банно-санитарные узлы, а также казармы, оснащенные отопительными печами. В целях обеспечения местности бесперебойным электроснабжением установлены генераторы и солнечные панели.
Было отмечено, что созданы все необходимые условия для качественной организации и ведения боевого дежурства в ночное и дневное время. Позиции оснащены техническим оборудованием наблюдения.
Гаснов поставил перед командованием соответствующие задачи по улучшению социально-бытовых условий и дальнейшему повышению боеспособности личного состава.
Б.Рустамбеков
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