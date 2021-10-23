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СНГ 23.10.2021 09:00

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Туве

Подземный толчок магнитудой 5,6 зарегистрирован в Туве, сообщает в субботу Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, землетрясение произошло в Дзун-Хемчикском районе республики в 23:03 по Гринвичу (03:03), координаты: широта - 51.39, долгота - 91.54.

Интенсивность в эпицентре составила 7,3 балла по шкале MSK-64.

Кроме того, в этом же районе в 04:59 зафиксирован афтершок магнитудой 3, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным ГУ МЧС России по Туве, землетрясения зафиксированы в нескольких километрах от города Чадаан в западной части республики.

"Колебания земной поверхности не ощущались. Жертв разрушений нет, объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении республиканского МЧС.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]