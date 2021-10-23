Жапаров заявил о готовности Кыргызстана закупить беспилотники у России и Турции

Кыргызстаннамеренприобрести беспилотники у России и Турции, сообщил президент страны Садыр Жапаров на пресс-конференции в субботу.
"Сейчас ведутся переговоры с Россией и Турцией о приобретении беспилотников", - сказал Жапаров.
"Мы приобретаем технику не для того, чтобы нападать на кого-то, мы ее берем для обороны", - отметил президент.
Накануне заместитель главы правительства КыргызстанаКамчыбек Ташиев сообщил журналистам, что республика закупает беспилотники у России и Турции.
Объясняя выбор именно турецких беспилотников в качестве ударных, Ташиев заявил, что они уже стоят на вооружении пяти стран мира.
По его словам, кыргызские военнослужащие в настоящее время проходят соответствующее обучение в Турции.
"Также мы приобретаем из России беспилотники "Орлан 10Е", на это государством выделены средства", - сообщил Ташиев.
Подробности сделки, а также закупаемое количество БПЛА замглавы Кабинета министров не представил.
Кыргызстанстанет первой страной ОДКБ, закупившей турецкие ударные беспилотники.
Bayraktar TB2 - ударный БПЛА средней дальности турецкой компанией Baykar. Высота полета - свыше 7300 м, время нахождения в воздухе - до 24 часов, расстояние от пункта управления - не более 150 км. Его максимальная скорость составляет 250 км/ч.
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