Жапаров заявил о готовности Кыргызстана закупить беспилотники у России и Турции

Кыргызстаннамеренприобрести беспилотники у России и Турции, сообщил президент страны Садыр Жапаров на пресс-конференции в субботу.

"Сейчас ведутся переговоры с Россией и Турцией о приобретении беспилотников", - сказал Жапаров.

"Мы приобретаем технику не для того, чтобы нападать на кого-то, мы ее берем для обороны", - отметил президент.

Накануне заместитель главы правительства КыргызстанаКамчыбек Ташиев сообщил журналистам, что республика закупает беспилотники у России и Турции.

Объясняя выбор именно турецких беспилотников в качестве ударных, Ташиев заявил, что они уже стоят на вооружении пяти стран мира.

По его словам, кыргызские военнослужащие в настоящее время проходят соответствующее обучение в Турции.

"Также мы приобретаем из России беспилотники "Орлан 10Е", на это государством выделены средства", - сообщил Ташиев.

Подробности сделки, а также закупаемое количество БПЛА замглавы Кабинета министров не представил.

Кыргызстанстанет первой страной ОДКБ, закупившей турецкие ударные беспилотники.

Bayraktar TB2 - ударный БПЛА средней дальности турецкой компанией Baykar. Высота полета - свыше 7300 м, время нахождения в воздухе - до 24 часов, расстояние от пункта управления - не более 150 км. Его максимальная скорость составляет 250 км/ч.