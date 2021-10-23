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СНГ 23.10.2021 12:20

Жапаров заявил о готовности Кыргызстана закупить беспилотники у России и Турции

Кыргызстаннамеренприобрести беспилотники у России и Турции, сообщил президент страны Садыр Жапаров на пресс-конференции в субботу.

"Сейчас ведутся переговоры с Россией и Турцией о приобретении беспилотников", - сказал Жапаров.

"Мы приобретаем технику не для того, чтобы нападать на кого-то, мы ее берем для обороны", - отметил президент.

Накануне заместитель главы правительства КыргызстанаКамчыбек Ташиев сообщил журналистам, что республика закупает беспилотники у России и Турции.

Объясняя выбор именно турецких беспилотников в качестве ударных, Ташиев заявил, что они уже стоят на вооружении пяти стран мира.

По его словам, кыргызские военнослужащие в настоящее время проходят соответствующее обучение в Турции.

"Также мы приобретаем из России беспилотники "Орлан 10Е", на это государством выделены средства", - сообщил Ташиев.

Подробности сделки, а также закупаемое количество БПЛА замглавы Кабинета министров не представил.

Кыргызстанстанет первой страной ОДКБ, закупившей турецкие ударные беспилотники.

Bayraktar TB2 - ударный БПЛА средней дальности турецкой компанией Baykar. Высота полета - свыше 7300 м, время нахождения в воздухе - до 24 часов, расстояние от пункта управления - не более 150 км. Его максимальная скорость составляет 250 км/ч.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]