В Следственном комитете России заявляют о несогласии с решением Черногории предоставить Исмаилову политическое убежище

Следственный комитет России (СКР) не согласен с решением властей Черногории предоставить политическое убежище обвиняемому в РФ в убийстве бизнесмену Тельману Исмаилову, в связи с чем его экстрадиция в РФ невозможна, сообщили в ведомстве.
"Вчера в средствах массовой информации появились сведения о том, что Черногорией принято решение о предоставлении Тельману Исмаилову политического убежища, в связис чем его выдача РФ для осуществления правосудия невозможна", - сообщает в субботу сайт СКР.
В нем отмечается, что "Следственный комитет России не может согласиться с принятым решением".
В связи с этим, отметили в СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин "на основании сведений об отказе в выдаче Исмаилова поручил международно-правовому управлению во взаимодействии с МИД РФ подробно изучить основания отказа в выдаче, после чего осуществить доклад".
Накануне адвокат Марина Русакова сообщила "Интерфаксу", что Исмаилов, обвиняемый в РФ в ряде тяжких преступлений, получил политическое убежище в Черногории, "и уже освобожден из-под ареста".
По словам Русаковой, "получение политического убежища не предполагает его выдачу, поэтому Исмаилов не будет выдан РФ".
Бывший владелец Черкизовского рынка Москвы Исмаилов был арестован судом в столице Черногории Подгорице на основании ордера, выданного Интерполом по запросу российской стороны.
СКР направил необходимые материалы для подготовки запроса о выдаче Исмаилова для дальнейшего уголовного преследования в России, а Генпрокуратура РФ направила в Минюст Черногории запрос о его выдаче.
Уголовные дела в отношении Исмаилова расследуются российскими следователями СКР с 2017 года. Предпринимателю заочно предъявлено обвинение в организации убийства двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия.
С 2017 года он объявлен в международный розыск и заочно арестован московским судом.
По версии СКР, Исмаилов был организатором двойного убийства в мае 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье - владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилева.
По аналогичному обвинению заочно арестован брат Исмаилова - Вагиф, который также находится в международном розыске и заочно арестован.
Свою вину Тельман Исмаилов не признает.
В Стамбуле состоялось первое заседание Совместной медиаплатформы "Турция-Азербайджан"
Глава Минобороны Азербайджана понаблюдал за командно-штабными учениями в Лачине
Министр обороны Азербайджана посетил боевые позиции ВС Азербайджана в Кяльбаджарском и Лачинском районах
Вице-премьер Молдовы считает, что предложение "Газпрома" по газовому контракту невыгодно для республики
Вице-премьер Молдовы считает, что предложение "Газпрома" по газовому контракту невыгодно для республики
SpaceX в ноябре может запустить в первый орбитальный полет ракету Starship, создаваемую для миссий на Луну
Россия передала Никарагуа 1,1 млн доз вакцины "Спутник Лайт"
Венесуэла получила 713 тыс. доз второго компонента "Спутника V"
В России за сутки два новых антирекорда за пандемию: более 37,6 тыс. человек заразились COVID-19, 1 тыс. 075 скончались
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
ИВ Шеки направит 708 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за третий квартал
Nar продолжает поддерживать самую большую в Азербайджане аудио библиотеку
Посол Великобритании в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии