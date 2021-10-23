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ТЭК 23.10.2021 18:30

Долг Молдовы за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей - $709 млн - представитель "Газпрома"

Сложная ситуация с поставками газа в Молдову сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов. Об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ", - сказал он.

Он пояснил, что у республики скопился долг за уже поставленный газ.

"В настоящее время тело долга составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 млн долларов. При этом представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно", - добавил он.

При этом Куприянов сообщил, что "Газпром" готов продлить контракт на поставки газа Молдове при полном погашении долга.

"Несмотря на накопившиеся долги, молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. "Газпром" и здесь идет навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года", - сказал он.

При этом Куприянов отметил, что "если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову".

Куприянов подчеркнул, что в ситуации с поставками газа в Молдову нет политики, "Газпром" не может работать в убыток.

"Здесь нет никакой политики, "Газпром" - акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис", - сказал он.

Куприянов добавил, что у "Газпрома" вызывают непонимание появившиеся сведения о существующем намерении властей Молдовы ликвидировать предприятие "Молдова-газ", на котором висят долги Молдовы "Газпрому" за поставленный газ. "За полученный товар надо платить вовремя", - подчеркнул он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]