Сложная ситуация с поставками газа в Молдову сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов. Об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ", - сказал он.

Он пояснил, что у республики скопился долг за уже поставленный газ.

"В настоящее время тело долга составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 млн долларов. При этом представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно", - добавил он.

При этом Куприянов сообщил, что "Газпром" готов продлить контракт на поставки газа Молдове при полном погашении долга.

"Несмотря на накопившиеся долги, молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. "Газпром" и здесь идет навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года", - сказал он.

При этом Куприянов отметил, что "если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову".

Куприянов подчеркнул, что в ситуации с поставками газа в Молдову нет политики, "Газпром" не может работать в убыток.

"Здесь нет никакой политики, "Газпром" - акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис", - сказал он.

Куприянов добавил, что у "Газпрома" вызывают непонимание появившиеся сведения о существующем намерении властей Молдовы ликвидировать предприятие "Молдова-газ", на котором висят долги Молдовы "Газпрому" за поставленный газ. "За полученный товар надо платить вовремя", - подчеркнул он.