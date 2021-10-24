Явка на выборах президента Узбекистана уже превысила 12% - ЦИК

Явка на выборах президента Узбекистана к 11:00 (10:00) воскресенья составила 12,3%, сообщает ЦИК республики.

По данным ЦИК, уже проголосовали 2 млн 439,291 тыс. избирателей из числа внесенных в списки для голосования.

Голосование по всей республике началось в 8:00 по местному времени (7:00) и завершится в 20:00 (19:00).

Как сообщалось, для проведения выборов образован 10 тыс. 761 избирательный участок. Для голосования граждан за рубежом в 37 странах открыты 54 стационарных избирательных участка.

По уточненным данным, в едином списке избирателей зарегистрированы более 19,86 млн избирателей, из которых около 900 тыс. будут голосовать впервые. Выборы признаются состоявшимися, если в них примут участие не менее 33% внесенных в список избирателей.