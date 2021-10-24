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СНГ 24.10.2021 11:41

Выборы в Узбекистане признаны состоявшимися - ЦИК

По данным ЦИК Узбекистана, на 12:00 по местному времени (11:00) в голосовании на президентских выборах приняли участие более 33,06% зарегистрированных избирателей. Таким образом, согласно избирательному законодательству, выборы президента страны признаются состоявшимися.

По уточненным данным ЦИК, в едином списке избирателей зарегистрированы 19 млн 859 тыс. 127 избирателей.

Как сообщалось, для проведения выборов образован 10 тыс. 761 избирательный участок. Для голосования граждан за рубежом в 37 странах открыты 54 стационарных избирательных участка.

Выборы признаются состоявшимися, если в них примут участие не менее 33% внесенных в список избирателей.

Все пять политических партий, официально действующие в Узбекистане, зарегистрировали кандидатов для участия в выборах.

Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) - зарегистрировала кандидатом в президенты действующего главу государства Шавката Мирзиеева, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) - заместителя председателя центрального совета Максуду Варисову, Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия - своих лидеров Алишера Кадырова, Бахрома Абдухалимова и Нарзулло Обломурадова.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]