Бои правительственных сил в Сомали против мятежников привели к гибели 30 человек

Не менее 30 человек погибли и более 100 получили ранения за выходные во время боев между правительственными силами Сомали и мятежниками в штате Галмудуг, сообщают западные СМИ.

Боестолкновения с военными ведут бойцы группировки "Ахлу-Сунна валь-Джамаа".

Изначально эта группировка помогала властям в борьбе против террористов, связанных с "Аль-Каидой". Однако в последнее время власти Сомали обвиняют союзников в том, что они не координируют с ними действия. В свою очередь, в "Ахлу-Сунна валь-Джамаа" полагают, что центральное правительство недостаточно поддерживает их в борьбе против терроризма.