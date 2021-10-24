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Дальнее зарубежье 24.10.2021 19:48

Бои правительственных сил в Сомали против мятежников привели к гибели 30 человек

Не менее 30 человек погибли и более 100 получили ранения за выходные во время боев между правительственными силами Сомали и мятежниками в штате Галмудуг, сообщают западные СМИ.

Боестолкновения с военными ведут бойцы группировки "Ахлу-Сунна валь-Джамаа".

Изначально эта группировка помогала властям в борьбе против террористов, связанных с "Аль-Каидой". Однако в последнее время власти Сомали обвиняют союзников в том, что они не координируют с ними действия. В свою очередь, в "Ахлу-Сунна валь-Джамаа" полагают, что центральное правительство недостаточно поддерживает их в борьбе против терроризма.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]