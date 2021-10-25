В Армении решили продлить каникулы в школах из-за сложной эпидемиологической обстановки

В Армении в связи со сложной эпидемиологической обстановкой вузы перейдут на дистанционное обучение, а в школах будут продлены осенние каникулы.

"Учитывая эпидемиологическую обстановку в связи с распространением COVID-19, тенденции резкого роста заболеваемости, принято решение о том, что вузы в Армении с 26 октября в течение двух недель перейдут на дистанционное обучение", - сообщила пресс-служба Минобразования республики.

В школах в Армении осенние каникулы, которые должны были завершиться 1 ноября, продлены на неделю.

В Армении в течение последних дней наблюдается рост заболеваемости, в частности, в среднем ежедневно вирусом COVID-19 заражаются 2 тыс. человек, умирают 35-40 человек.

Из почти трехмиллионного населения вакцинированы чуть более 677 тыс. человек.