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Регион 25.10.2021 18:47

В Армении решили продлить каникулы в школах из-за сложной эпидемиологической обстановки

В Армении в связи со сложной эпидемиологической обстановкой вузы перейдут на дистанционное обучение, а в школах будут продлены осенние каникулы.

"Учитывая эпидемиологическую обстановку в связи с распространением COVID-19, тенденции резкого роста заболеваемости, принято решение о том, что вузы в Армении с 26 октября в течение двух недель перейдут на дистанционное обучение", - сообщила пресс-служба Минобразования республики.

В школах в Армении осенние каникулы, которые должны были завершиться 1 ноября, продлены на неделю.

В Армении в течение последних дней наблюдается рост заболеваемости, в частности, в среднем ежедневно вирусом COVID-19 заражаются 2 тыс. человек, умирают 35-40 человек.

Из почти трехмиллионного населения вакцинированы чуть более 677 тыс. человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ВУЗЫ, ШКОЛЫ, КАНИКУЛЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]