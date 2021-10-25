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25.10.2021 20:50

Ураган "Рик" приближается к южному побережью Мексики

Ураган "Рик" может обрушиться на южное побережье Мексики вечером в понедельник, сообщает агентство Associated Press (AP).

"Когда он достигнет суши, он принесет проливные дожди и может принести оползни и наводнения, а также приведет к увеличению уровня воды в ручьях и реках в штатах Герреро, Мичоакан, Колима и Халиско", - говорится в заявлении метеорологической службы Мексики.

По информации Национального центра США по слежению за ураганами, максимальная скорость ветров внутри "Рика" в воскресенье вечером достигала 150 км/ч. Ожидается, что в скором времени он должен будет обрушиться на Мексику в районе штата Герреро.

Власти города Ласаро-Карденас в штате Мичоакан сообщили, что уже открыли шесть временных убежищ для людей, которые захотят покинуть районы, расположенные в низинах. Также убежище было открыто в городе Сиуатанехо в штате Герреро.

По информации AP, в штате Герреро сильный ветер уже повалил несколько деревьев и повредил дорогу.

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Тэги: МЕКСИКА, УРАГАН, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]