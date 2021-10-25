Ураган "Рик" может обрушиться на южное побережье Мексики вечером в понедельник, сообщает агентство Associated Press (AP).

"Когда он достигнет суши, он принесет проливные дожди и может принести оползни и наводнения, а также приведет к увеличению уровня воды в ручьях и реках в штатах Герреро, Мичоакан, Колима и Халиско", - говорится в заявлении метеорологической службы Мексики.

По информации Национального центра США по слежению за ураганами, максимальная скорость ветров внутри "Рика" в воскресенье вечером достигала 150 км/ч. Ожидается, что в скором времени он должен будет обрушиться на Мексику в районе штата Герреро.

Власти города Ласаро-Карденас в штате Мичоакан сообщили, что уже открыли шесть временных убежищ для людей, которые захотят покинуть районы, расположенные в низинах. Также убежище было открыто в городе Сиуатанехо в штате Герреро.

По информации AP, в штате Герреро сильный ветер уже повалил несколько деревьев и повредил дорогу.