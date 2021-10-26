Выпущенные талибами из тюрем боевики ИГИЛ стали главной головной болью в Афганистане

Массовое освобождение талибами из тюрем Афганистана боевиков ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) привело к резкой активизации деятельности этой группировки в стране, сообщили афганские сетевые СМИ.
Бывший афганский дипломат в Пакистане Ахмад Саиди заявил, что талибы освободили от 800 до 1400 членов ИГИЛ из афганских тюрем, что делает их сегодня главной головной болью в Афганистане.
"Более тысячи членов ИГИЛ во время правления (президента Афганистана) Ашрафа Гани находились в тюрьме. Талибы освободили их всех, в том числе, лидеров, важных членов этой группы, и теперь они ведут активную деятельность", - сказал Саиди, которого цитирует афганская служба "Радио Свобода" .
Ранее бывший председатель комитета по обороне в палате представителей Афганистана Мир Хайдар Афзали заявил, что афганский филиал ИГИЛ "Вилоят Хорасан" пытается укрепить свои позиции на севере страны. "ДАИШ (ИГИЛ) пытается вербовать молодежь в северной и восточной частях страны. Самые опасные члены "Исламского государства", арестованные в прошлом афганскими силами, были освобождены из тюрем, и теперь они призывают молодых людей сотрудничать с ними", - написал Афзали в твиттере.
По словам Афзали, у ИГИЛ пока нет лучшего вооружения, лучших условий, но ситуация может измениться. "Похоже, что проекты экстремизма в Афганистане не закончатся", - отметил политик.
После захвата власти в Афганистане талибами в августе в стране произошло несколько терактов, ответственность за которые взяла на себя ИГИЛ. Недавние теракты в шиитских мечетях в Кундузе и Кандагаре унесли жизни более 100 человек, несколько сотен получили ранения.
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