Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9719 RUR   0.0244 GBR   2.3391 TRY   0.177

Цена на нефть

25.10 $/bbl   WTI 83.76 0 Brent 85.99 0.46

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.10.2021 18:32

Выпущенные талибами из тюрем боевики ИГИЛ стали главной головной болью в Афганистане

Массовое освобождение талибами из тюрем Афганистана боевиков ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) привело к резкой активизации деятельности этой группировки в стране, сообщили афганские сетевые СМИ.

Бывший афганский дипломат в Пакистане Ахмад Саиди заявил, что талибы освободили от 800 до 1400 членов ИГИЛ из афганских тюрем, что делает их сегодня главной головной болью в Афганистане.

"Более тысячи членов ИГИЛ во время правления (президента Афганистана) Ашрафа Гани находились в тюрьме. Талибы освободили их всех, в том числе, лидеров, важных членов этой группы, и теперь они ведут активную деятельность", - сказал Саиди, которого цитирует афганская служба "Радио Свобода" .

Ранее бывший председатель комитета по обороне в палате представителей Афганистана Мир Хайдар Афзали заявил, что афганский филиал ИГИЛ "Вилоят Хорасан" пытается укрепить свои позиции на севере страны. "ДАИШ (ИГИЛ) пытается вербовать молодежь в северной и восточной частях страны. Самые опасные члены "Исламского государства", арестованные в прошлом афганскими силами, были освобождены из тюрем, и теперь они призывают молодых людей сотрудничать с ними", - написал Афзали в твиттере.

По словам Афзали, у ИГИЛ пока нет лучшего вооружения, лучших условий, но ситуация может измениться. "Похоже, что проекты экстремизма в Афганистане не закончатся", - отметил политик.

После захвата власти в Афганистане талибами в августе в стране произошло несколько терактов, ответственность за которые взяла на себя ИГИЛ. Недавние теракты в шиитских мечетях в Кундузе и Кандагаре унесли жизни более 100 человек, несколько сотен получили ранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ИГИЛ, УГРОЗЫ


Похожие новости


Ответственность за теракт в аэропорту Кабула взяла на себя ИГИЛ На границах Афганистана и СНГ находятся порядка 5 тыс. боевиков из "филиала" ИГИЛ - Бортников Боевики ИГ увеличивают присутствие на севере Афганистана, создают прямую угрозу безопасности Центральной Азии - Патрушев Боевики "Исламского государства", потерпев поражение в Сирии, концентрируются в Афганистане - ОДКБ Переброска боевиков ИГИЛ в Афганистан является частью плана США по дестабилизации региона, утверждает аятолла Хаменеи ИГИЛ формирует плацдарм на севере Афганистана - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]