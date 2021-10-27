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Дальнее зарубежье 27.10.2021 10:15

Премьер-министр Судана вернулся домой спустя сутки после задержания

Свергнутому военными премьер-министру Судана Абдалле Хамдоку и его жене было разрешено вернуться домой во вторник, на следующий день после того, как они были задержаны, сообщает The Associated Press со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

В заявлении офиса Хамдока говорится, что другие правительственные чиновники остаются под стражей, их местонахождение неизвестно.

Тем временем сам премьер-министр и его жена находятся под "усиленной охраной" дома в районе Кафури в Хартуме, сообщил агентству военный чиновник.

При этом он не уточнил, могут ли они свободно уходить из дома или звонить.

Суданские военные в ночь на понедельник задержали ряд министров переходного правительства, в том числе временного премьер-министра Абдаллу Хамдока. Генерал суданской армии Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил о введении в стране режима чрезвычайного положения, роспуске кабинета министров и суверенного совета, а также о намерении сформировать ответственное правительство.

По его словам, армию вмешаться в ситуацию заставили недавние трения между политическими силами в стране.

В ответ на призыв Хамдока выступить с мирными протестами на улицах столицы страны Хартума начались протестные акции. Когда протестующие попытались приблизиться к штаб-квартире суданской армии, военные открыли огонь - есть жертвы и раненые.

С августа 2019 года Суданом руководила переходная военно-гражданская администрация.

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Тэги: СУДАН, ПРЕМЬЕР, ВОЗВРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]