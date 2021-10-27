Баку заинтересован в участии компаний стран ОЭС в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура - глава Минэкономики

Азербайджан заинтересован в инвестициях компаний стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОЭС) в восстановлении освобожденных территорий, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Азербайджан в настоящее время активно вкладывает инвестиции в восстановление освобождённых территорий. В настоящее время в Карабахе работают и инвестируют турецкие компании. Мы также хотели бы видеть в этом процессе и компании из стран-участниц ОЭС",- сказал Джаббаров во вторник на Азербайджанском инвестиционном и культурном саммите.

По его словам, возрождение Карабаха станет не только показателем политической и экономической мощи Азербайджана, но и основой прочного мира в регионе.

"Восстановление Карабаха имеет большое экономическое значение. Есть возможности для региональной интеграции. Также это открывает уникальные возможности для вложения инвестиций, причем не только в транспорт и логистику, но и в сферы возобновляемых источников энергии, АПК, горнорудной промышленности и другие", - сказал Джаббаров.

Министр также напомнил, что в целом в 2011-2020ггобъем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана составил $57 млрд.

Б.Рустамбеков