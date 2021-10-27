Во Вьетнаме начали вакцинировать от COVID-19 подростков с целью возобновить работу школ

Власти Вьетнама в среду начала кампанию по вакцинации от COVID-19 подростков для того, чтобы вновь открыть школы, работа которых была приостановлена более шести месяцев назад из-за распространения штамма "дельта" коронавируса, сообщает агентство Associated Press (AP).
AP отмечает, что Минздрав Вьетнама на прошлой неделе разрешил вакцинировать детей в возрасте 12 - 17 лет - примерно 14 млн вьетнамцев. К использованию для этой группы граждан допущен только препарат Pfizer/BioNTech. Приоритет при выдаче первой дозы будет отдаваться подросткам более старшего возраста в крупных городах страны.
Первыми вакцину получили примерно 1,5 тыс. подростков в городе Хошимин. Полномасштабная вакцинация этой возрастной категории населения стартует в ноябре.
AP напоминает, что вьетнамские власти закрыли школы и другие образовательные учреждения в мае, когда страна столкнулась со штаммом коронавируса "дельта". Дата возобновления работы школ не озвучивалась, но по данным AP, правительство рассчитывает осуществить это в начале 2022 года.
Всего во Вьетнаме с населением около 98 млн человек прививку от COVID-19 получили примерно 55% населения, но лишь половина из них - обе дозы.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего с начала пандемии во Вьетнаме COVID-19 заразились свыше 892 тыс. человек, более 21,7 тыс. инфицированных умерли. При этом порядка 800 тыс. заражений и 20 тыс. заражений пришлись на период в менее чем четыре месяца на фоне распространения штамма "дельта". Наиболее сильно пострадали южные провинции страны - с эпицентром эпидемии в городе Хошимин.
Азербайджан в бюджете на 2022 год предусмотрел $2,6 млрд на оборону
Баку и София обсудили сотрудничество в военной сфере
Компании Китая заинтересованы в реализации проектов восстановления Карабаха - AZPROMO
Google грозит штраф до 1/10 годового оборота - Роскомнадзор
РФ и Узбекистан с декабря рассчитывают запустить проект Агроэкспресс, к 2030г поставка может составить 1 млн тонн продукции
Зонд Mars Express попытается передать сигнал с китайского марсохода на Землю в ноябре - ESA
Привитым вакциной от COVID-19 Johnson&Johnson испанцам предложат привиться Pfizer или Moderna
В Европе продолжается рост заражений и смертей от COVID-19 - ВОЗ
У лидера лейбористской партии Великобритании выявили COVID-19
Генплан г.Губадлы может быть готов через 2-3 месяца - Алиев
Президент Алиев выделил 0,5 млн на подготовку генплана г.Губадлы
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Nar обновил очередной центр продаж и обслуживания
Cостоится очередное мероприятие клуба "Дружбы Народов Азербайджана и России"
Тельман Алиев выставил на продажу активы Caspian Energy Club в Грузии, Украине и Узбекистане.
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии